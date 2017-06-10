Премия “МУЗ-ТВ 2017”: в этом году на музыкальном мероприятии в спорткомплексе “Олимпийский” присутствовала актриса Светлана Немоляева, приглашенная туда в честь своего 80-летия. Под громкие аплодисменты ей вручили специально подготовленную для этого случая премию — “За вклад в жизнь”.

Вчера в спорткомплексе “Олимпийский” прошло очередное музыкальное мероприятие “МУЗ-ТВ”. Среди приглашенных организаторы особо выделили 80-летнюю актрису Светлану Немоляеву, которую очень тепло встретили зрители и участники. Актрисе долго аплодировали за один только факт появления перед публикой. Затем Светлане Немоляевой вручили особенную награду под названием “За вклад в жизнь”.

При получении премии Светлана Владимировна расплакалась от волнения. Справиться с эмоциями ей помог рядом стоящий внук — Сергей Лазарев, который за руку спустил ее со сцены. За кулисами, любимую многими советскими зрителями актрису, встречали журналисты.

Она рассказала, что не ожидала такого радушного приема, особенно со стороны молодежи, так как была уверена, что ее уже просто не помнят. Также Светлана Владимировна рассказала о своем внуке, который в этом году только окончил школу и теперь собирается поступить во ВГИК, чтобы продолжить актерскую профессию. Ведь среди его рода актрисой была не только бабушка Немоляева, но и его дед, отец и сестра.

В случае, если на актерский факультет поступить не получится, он попытается стать театральным продюсером. Все родные, включая знаменитую бабушку, его в этом поддерживают.