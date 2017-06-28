Пресс-секретарь Михаила Задорнова рассказала о его состоянии здоровья

Секретарь сатирика Михаила Задорнова решила рассказать о его состоянии здоровья и опровергнуть ложную информацию, распространяемую многочисленными источниками. Вопреки утверждениям СМИ, Задорнов по-прежнему борется с раком, обращается к онкологам, и сражается за здоровье и жизнь.

Долгое время СМИ писали, что российские и западные онкологи не в состоянии помочь артисту, угасающему буквально на глазах. Врачи не могут помочь, а Михаил Николаевич опустил руки и не перестал лечиться. Секретарю Задорнова надоели слухи подобного рода, и она решила внести ясность: сатирик намерен победить рак, он принимает положенные лекарства, ему не становится хуже. Других подробностей Елена Заварзина раскрывать не стала.

Михаил не выходит на связь с журналистами, не опровергает слухи о своем безнадежном состоянии, не дает интервью и делает все, чтобы СМИ до него не добрались. Блог юмориста ведут его друзья, а поговорить с прессой решила его ассистентка, чтобы опровергнуть ложную информацию.

#фото #путешествия #задорнов #изархива #изборск #2015 A post shared by Михаил Задорнов (@zadornovmn) on Jun 20, 2017 at 7:49am PDT

В октябре прошлого года Михаил Николаевич Задорнов вскользь упомянул, что в его теле поселился злой недуг, не имеющий отношения к возрастным изменениям в организме. Потом из его уст прозвучали слова о том, что этот недуг – рак, с которым надо бороться и лечить в срочном порядке. Тогда сатирика вдохновлял пример Хворостовского, победившего онкологию.