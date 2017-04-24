Итоги выборов во Франции 2017 года можно рассматривать, как поддержку европейской цивилизации. Такое заявление сделал президент Греции Прокопис Павлопулос. Политик считает, что европейская культура стоит на пути к своему восстановлению.

Президент Греции Прокопис Павлопулос, на открытии форума древних цивилизаций в Афинах, заявил, что итоги первого тура президентских выборов во Франции — это не что иное, как акт поддержки всей европейской цивилизации. По его словам, путем голосования за конкретных кандидатов жители Европы показали, что не хотят разрушения Евросоюза.

По сообщению РИА Новости, далее Павлопулос сказал, что последние результаты президентских выборов во Франции и по всей европейскому континенту показывают, что люди не хотят, чтобы у власти находились те, кто жаждет разрушения Европы и насаждения в ней нацизма и фашизма. Он считает, что западная культура должна вернуться к своим истокам, которые находятся в античной Греции, Иерусалиме и Риме. Именно эти культуры славились своим миром и солидарностью, а их традиции смогут обеспечить всей Европе прорыв вперед и дальнейшее процветание.

Напомним, что в первом туре голосования на выборах президента Франции, победил либерал Эммануэль Макрон. Он опередил своего главного оппонента Марин Ле Пен, набрав 23,7 голосов французов. Известный своими радикальными взглядами Жан-Люк Меланшон остался позади, за него проголосовали лишь 19,6% граждан.

Во втором туре голосования Макрону будет противостоять только Марин Ле Пен, которая набрала 21,5% голосов избирателей.