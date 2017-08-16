Приемная дочь Ирины Понаровской узнала правду о приемном отце

Вчера в эфире программы «На самом деле» Анастасия Кормышева, приемная дочь Ирины Понаровской, встретилась с приёмным отцом — Вейландом Роддом, с которым она не виделась десятки лет. Во время эфира программы девушка обвинила мужчину в том, что страдала от его избиений.

Анастасия попала в семью знаменитых музыкантов когда ей было всего 11 месяцев, однако, спустя три года звездные родители отдали её обратно в детский дом. В течение долгих лет она не общалась со своими приёмным родителями, и вот, вчера в эфире «Первого канала» она встретилась с приемным отцом Вейландом Роддом. Во время эфира программы она обвинила Вейланда в том, что тот якобы избивал её.

Однако, Родд в ответ на это заявил, что никогда не избивал ни одного из своих детей. Эксперты подтвердили слова артиста, заметив, что Анастасия могла шалить как обыкновенный ребенок, за что папа мог остановить ребенка ладошкой, как и большинство родителей. По завершению съемок Кормышева поблагодарила съемочную команду телепрограммы за то, что она помогла ей выяснить истину насчёт приемного отца и понять, как все происходило в её жизни на самом деле.