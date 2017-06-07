Принц Чарльз с ужасом вспоминает свой первый брак

Принц Чарльз признался, что никогда не был счастлив в браке со своей первой женой. Он с содроганием рассказывает о совместной жизни с Дианой. Его откровения были обнаружены в архивных письмах, которые были адресованы супруге Рональда Рейгана.

Недавно в архивных письмах Рональда Рейгана были обнаружены письма, адресованные его жене Нэнси. Отправителем этих писем оказался не кто иной, как принц Чарльз. Как оказалось, он находился в дружеских отношениях с Рейганами. Письма от принца Чарльза хранились у Нэнси вплоть до её смерти, которая пришла за ней в 94 года. В одном из таких писем Чарльз пожаловался на семейные отношения с Дианой.

«Никто не может понять всю тяжесть данной ситуации, пока сам в ней не окажется, поэтому с каждым днем все становится только хуже и хуже. Обещаю, однажды я расскажу тебе всю историю целиком, но она настолько ужасна, что только несколько людей, не являющихся очевидцами событий, смогут в нее поверить. Это напоминает греческую трагедию», — пишет Чарльз о своих семейных отношениях с Дианой в письме.

Также среди найденных писем было и то, в котором Чарльз писал, что накануне десятилетия их брака с Дианой многие журналисты занимались выпуском книг с неприемлемым содержанием, касающихся его отношений с Дианой. Все письма буквально пропитаны настроением принца, также они написаны черными чернилами на особенной бумаге, которую для этих целей использовал принц. Его нелюбовь к Диане была заметна и многим окружающим, в глазах которых он остался подлецом.