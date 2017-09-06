Меган Маркл рассказала о романе с принцем Гарри, пообщавшись с журналистами журнала «Vanity Fair». В интервью Меган поделилась, что она с принцем действительно счастливые и любящие друг друга люди.

Информация о том, что внук королевы Великобритании находится в романтических отношениях с американской актрисой Меган Маркл, начала появляться в различных источниках год назад. Актриса рассказала, что ее отношения с членом королевской семьи начались за полгода до того, как об этом в декабре 2016 года узнал весь мир. Также она заявила, что не читает, что о них пишут в Интернете и на обложках журналов. Ей просто нет до этого дела, так как они с Гарри слишком счастливые для того, чтобы обращать внимание на такие глупости. После того, как общественность узнала, что она встречается с принцем, Меган продолжила как и раньше заниматься своей работой. Однако она отмечает, единственное, что изменилось в её жизни, так это то, что окружающие люди стали её воспринимать несколько иначе.

Маркл также поведала о том, что значит оказаться на месте, о котором мечтают многие девушки. Оказывается, Гарри старается оказать любую возможную поддержку своей избраннице, помогая буквально во всем. Это девушка сравнила с морем — когда человек сталкивается с особенно большими и страшными волнами, и вдруг неожиданно наступает штиль. Примерно то же самое произошло, когда в её жизни появился возлюбленный. Девушка обратила внимание журналистов на то, что её отношения с принцем продолжают развиваться, а это означает, что в скором времени им придется двигаться дальше.