Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон подали иск на одно из французских изданий, фотографы которых запечатлели жену принца без верхней части купальника, после чего опубликовали снимки в журнале. По исковому заявлению, пара требует денежной компенсации.

Королевская супружеская чета Великобритании принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон подали иск в суд на одно из изданий, которое еще в 2012 году опубликовало снимки Кейт топлес, не получив на это официального разрешения королевской семьи. По данному исковому заявлению инициирован судебный процесс, первое заседание по которому уже было 2 мая в городе Нантер. Ответчиком по иску выступает французское издание Closer, которое и опубликовало фото Кейт Миддлтон. Со стороны издания ответчиками выступают редактор журнала Лоранс Пио, директор Эрнесто Маури и фотографы: Кирилл Моро и Доминик Жаковидес. Причина, фигурирующая в иске, — вторжение в личную жизнь королевской семьи.

Фотографии, где Кейт Мидлтон была запечатлена без лифа купальника, были опубликованы на обложке издания в 2012 году. Сделаны фото были фотографами издания Closer, когда семейная пара вместе проводили отпуск на территории французского замка, который принадлежит дяде принца. Опубликованные фото представляли Кейт в большей части со спины, но даже такой факт значительно огорчил пару. Больше всего был разгневан сам Уильям, который не понимал, как можно так беспардонно вторгнуться в личную жизнь людей и потом представить это общественности. По словам Уильяма, такое преследование со стороны желтой прессы напомнило о преследованиях, которым была подвергнута его мать, принцесса Диана. За моральный ущерб пара требует от издания компенсации в размере 1,5 миллиона евро.

Судебные тяжбы ожидают не только французское издание, но и другие европейские издания, которые также воспользовались снимками и опубликовали их в своих журналах.