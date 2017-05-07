Вчера известного продюсера Максима Фадеева звезды шоу-бизнеса поздравляли с днем рождения. 49 лет – не круглая дата, но Максим Александрович выслушал много теплых слов и искренних пожеланий в свой адрес.

6 мая звезды шоу-бизнеса поздравляли с днем рождения продюсера и композитора Максима Фадеева. Игорь Николаев, Алла Пугачева, Наргиз Закирова, Глюкова и Олег Майами – неполный список тех, кто пожелал Фадееву здоровья, долголетия и творческих успехов. Продюсер и сам себя поздравил с 49-илетием, выложив «селфи в «Инстаграм».

За первый час снимок Макса Фадеева набрал более семи тысяч лайков. Фанаты продюсера и звезды шоу-бизнеса желали ему всего самого наилучшего и выкладывали у себя в социальных сетях поздравления имениннику. Даже Алла Пугачева, которая редко наведывается на свою страничку и выкладывает новые снимки, пожелала своему другу радости и успехов на творческом поприще.

Поздравляю себя с днём рождения! В 49-надеюсь, все только начинается! A post shared by MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) on May 5, 2017 at 10:28pm PDT

Певец Игорь Николаев поздравил Фадеева одним из первых. Он отметил, что в 50 лет жизнь только начинается, и жить становится намного проще. Николаев уверен, что его друг – очень талантливый человек и авторитет следи других продюсеров и артистов. Певица Наргиз Закирова назвала продюсера Мастером с большой буквы и посвятила ему стихотворение А.С. Пушкина «Друзьям».

Зачем писать, когда можно сказать)) ❤ @fadeevmaxim A post shared by Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova) on May 6, 2017 at 7:03am PDT

Наталья Ионова-Чистякова, известная под псевдонимом «Глюкоза» выложила у себя в «Инстаграме» видео с обращением для Макса Фадеева. Певица призналась, что очень любит продюсера, с которым ей посчастливилось работать, и это он подарил ей новую жизнь. Исполнитель Олег Майами поздравил наставника во время концерта, пожелав ему крепкого здоровья: Фадееву предстоит создать еще много гениального.