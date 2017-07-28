Пугачева: певица посетит бакинский фестиваль “Жара” вместе с Софией Ротару

Вчера в Азербайджане начался ежегодный фестиваль музыки под названием “Жара”. Главными почетными гостями на нем будут такие корифеи российской эстрады, как Алла Пугачева и София Ротару. Каждая исполнительница выступит со своей концертной программой.

Стало известно, что в бакинском фестивале “Жара”, стартовавшем вчера, двадцать седьмого июля, примут участие Алла Пугачева и София Ротару. Пугачева согласилась на перелет в Азербайджан только благодаря ведущему “Жары”, певцу Эмину Агаларову, который специально ездил к ней в деревню Грязь с просьбой принять участие в фестивале.

Алла Борисовна исполнит на мероприятии всего несколько своих песен. Все остальные, самые известные хиты Примадонны, будут петь другие исполнители, например, Филипп Киркоров, Григорий Лепс и группа A’Studio. По словам Эмина, вечер должен получиться незабываемым, но отвечать на вопросы об условиях, которые поставила ему Пугачева для ее перелета в Баку и участия в фестивале, он отказался. Известно только, что Эмин специально предоставит для Примадонны частный самолет.

После того, как стало известно, что Пугачева и Ротару появятся на фестивале вместе, снова оживились разговоры об их давнем соперничестве. Но Сергей Кожевников, один из основателей “Жары”, назвал их полностью надуманными в данных реалиях. По его словам, они спокойно восприняли известие друг о друге и даже собираются исполнить вместе хит группы “Тату” — “Нас не догонят”.

В жизни обеих звезд сейчас главное место занимают семьи. Алла Борисовна полностью поглощена заботой о детях и даже в бакинском фестивале с трудом согласилась принять участие. А София Ротару занимается воспитанием внуков.