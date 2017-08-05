Путин и щука: глава страны два дня отдыхал в Туве, где, как рассказал Песков, охотился под водой на щуку целых 2 часа, а его маска была оборудована специальной камерой. Помимо этого президент сплавлялся по местным речкам и катался на горном квадроцикле.

Официальный представитель главы РФ Дмитрий Песков дал информацию средствам массовой информации о том, как Владимир Путин отдохнул во время недолгой остановки в Южной Сибири (республика Тува).

По его словам, программа отдыха у главы страны была насыщенной. Например, он целых два часа охотился под водой на щуку, а помогала ему в этом камера GoPro, вмонтированная в его маску. Также президент побывал в трудных для доступа районах сибирской тайги, ловил рыбу в высокогорных районах, катался на горном квадроцикле, плавал по рекам на плоту и моторной лодке и даже загорал.

Республику глава нашей страны посетил в первые числа августа, по пути в город Благовещенск. Рядом с первым лицом России в этой поездке и на отдыхе были: Сергей Шойгу (глава Минобороны), Шолбан Кара-оол (тувинский президент) и Виктор Зимин (президент республики Хакасия).

Как уточнил Песков, это не 1-ый визит Путина в южносибирские края для отдыха. Но каждый раз глава России старается побывать в новых для него местах. Также представитель Путина пообещал, что все кадры с его долгой охоты на щуку будут выложены для всеобщего доступа в интернет. Тоже самое касается и снимков с квадрокоптера, которые Песков назвал “гениальными”.