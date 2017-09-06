Путин о Серебренникове: президент считает, что нельзя отпускать режиссера на основании того, что он творческий человек

Президент РФ Владимир Путин не хочет ажиотажа вокруг дела режиссера Кирилла Серебренникова. Глава государства отметил, что многие творческие люди попадали под следствие из-за совершенных преступлений, и культурная деятельность – не основание выпускать режиссера и не индульгенция для него.

Владимир Путин считает, что если режиссер-оппозиционер Кирилл Серебренников виноват в растрате государственных денег, то он сядет в тюрьму как преступник. В этом нет ничего противоестественного: помимо Серебренникова под следствием пребывает замдиректора музея Эрмитаж, замминистра культуры РФ. Никто не выпустит их только на основании того, что они – творческие люди, перед законом все равны. Освобождение из-под стражи на основании сферы деятельности – вещь странная, и народ взбунтовался бы против такого нововведения в тот же день.

Президент настоял на том, что режиссер Кирилл Серебренников если и сядет, то не из-за своих взглядов на политику и правящую партию, а за преступление. Никто не относился к нему предвзято, никто не глушил его творчество цензурой — в противном случае деятелю не дали бы денег на реализацию проектов. А виноват человек или нет – решает суд.

У главы РФ нет любимчиков и козлов отпущения из оппозиции. Если режиссер Никита Михалков однажды попросит у государства денег на проекты, то его деятельность и его организации будет контролироваться. Другое дело, что Никита Сергеевич ничего не украл у государства, и данных о нецелевом использовании им средств тоже нет.