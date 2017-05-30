Равшана Куркова, российская актриса узбекского происхождения, снялась в новом сериале “А у нас во дворе”, премьера которого началась на Первом канале. Куркова сыграла роль мигрантки Мавлюды. В своем интервью журналистам, она рассказала, что роль ей понравилась, а образ ее героини ей очень близок.

Российская актриса, узбечка по национальности, Равшана Куркова, рассказала журналистам о своем отношении к сыгранной ею роли в фильме “А у нас во дворе”, где она представала перед зрителем в образе своей соотечественницы — мигрантки Мавлюды. Мавлюда на своей родине получила высшее образование, но в Москве вынуждена зарабатывать на низкооплачиваемых работах. Главная героиня картины сталкивается со многими трудностями, в которых она не теряет своей человечности и сохраняет силу духа.

По словам Равшаны, она и сама когда-то начинала свою карьеру в Москве с простой низкооплачиваемой работы — выгуливала собак состоятельных людей. Главная трагедия мигранта, по ее словам, это то, что никто не знает, кто скрывается за рабочей робой — а ведь это может быть и врач, и профессор и педагог, да и просто очень хороший человек.

По мнению актрисы, фильм учит относиться одинаково хорошо ко всем людям, в том числе и к мигрантам. Ее героиня ей очень нравится, ведь узбечка Мавлюда не теряет выдержки и силы духа в своих тяжелых обстоятельствах — ее муж пропал без вести, и она вынуждена работать в Москве дворником, чтобы прокормить троих детей, которые ждут ее в Узбекистане. Равшана считает, что Мавлюда — это яркий пример того, как должен вести себя человек, оказавшись в сложных, тяжелых условиях.