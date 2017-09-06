Регина Тодоренко, осваивая серфинг, дважды могла утонуть на Бали

Регина Тодоренко, одна из ведущих программы “Орел и решка”, рассказала, что два раза чуть не утонула на Бали, когда училась искусству серфинга. По ее мнению, серфингист, в первую очередь, должен быть в ладах с собственным мозгом, чтобы уметь правильно противостоять большой волне.

Одна из ведущих популярной телепрограммы “Орел и решка” Регина Тодоренко активно осваивает модный вид спорта — серфинг. Заниматься им она предпочитает на Бали. По признанию ведущей, это дважды чуть не стоило ей жизни. По словам Регины, сначала она училась на мелководье, потом решила перейти на глубину. Именно здесь девушка поняла, что во время занятия этим видом спорта надо задействовать не только мышцы, но и мозг, так как стихия коварна и надо учиться быть с ней в гармонии, чтобы не случилось беды. В панике серфингиста, упавшего с доски, очень быстро может затянуть на дно, что едва не случилось с ней целых два раза.

Для того, чтобы остаться в живых, Регине пришлось научиться грести руками быстрее, чем идут волны, а их скорость могла доходить до 50-70 километров в час. Еще одним важным правилом для серфингиста, по рассказам ведущей, является умение держать равновесие до того момента, как волна опрокинет его с доски.

Несмотря на такие приключения, Регине нравится серфинг, так как он позволяет задействовать все мышцы тела. Благодаря этому девушка смогла похудеть на несколько килограммов. Сбросу веса способствовало и то, что она терпела зверский голод, который наступал после занятий, и вместо еды Регина предпочитала отправляться спать.