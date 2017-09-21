Рената Литвинова появилась на обложке журнала без косметики

Не так давно Рената Литвинова отпраздновала свое пятидесятилетие, однако мало кто считает, что артистка выглядит соответственно своему возрасту. Кроме того, актриса не стесняется показывать подписчикам своего микроблога фотографии, на которых она запечатлена без макияжа.

Недавно Рената Литвиного снялась для обложки глянцевого журнала. Она не стала в этот раз наносить макияж, дав возможность читателям журнала посмотреть на ее естественную красоту. Внешность Ренаты на обложке действительно получилась крайне необычной – она была без ярких губ, глаз, пышной и сложной укладки, которую обычно делают себе модели для фотосессий глянцевых изданий. На обложке журнала актриса была запечатлена в ярко-красной куртке с волосами, зачёсанными назад, что полностью открывало её лицо.

Позже фотография обложки журнала была размещена в микроблоге артистки, где была с восторгом принята её поклонниками. Они начали усыпать комплиментами Ренату в комментариях под публикацией. “Вы отличный пример для тех, кто желает преобразиться и изменить себя в лучшую сторону”, “Рената, Вы несравненны! Просто удивительны! Вам не нужен макияж!”, – написали подписчики Ренаты в комментариях. Разумеется, нашлись и те, кому такие перемены во внешности актрисы пришлись не по вкусу. “Как у вас со здоровьем? Просто глаза немного уставшие”, – поинтересовались подписчики.

Хорошая была съёмка и разговор с @sncmagazine @snc_glavred @gosharubchinskiy И УВИДИМСЯ 22 СЕНТЯБРЯ В РИГЕ на сцене Rigas Kongresu nams #renatalitvinova #ренаталитвинова @erikpanov @ist555 @andreyshilkov @vdnh_russia A post shared by Renata (@renatalitvinovaofficiall) on Sep 20, 2017 at 7:21am PDT

Одной из главных причин, по которым Литвинова в последнее время стала экспериментировать с внешностью, является её дружба с дизайнером Гошей Рубчинским. Причем они настолько хорошо дружат и доверяют друг другу, что Рубчинский специально для её спектакля “Северный ветер” разработал и создал костюмы для персонажей постановки.