Рената Литвинова рассказала, где и с кем отметит свой 50-летний юбилей

Рената Литвинова отмечает свой юбилей. Легендарная российская актриса празднует знаменательную дату – 50-летие. В свой день рождения Литвинова решила уехать из Москвы. Об этом знаменитость сама рассказала в интервью ТАСС.

Рената Муратовна по праву считается одной из самых востребованных российских актрис. Кроме того, Литвинова также является успешным продюсером, сценаристом, режиссером. Актриса снялась в десятках известных на весь мир кинолентах, зарекомендовав себя как огромный талант и большой профессионал своего дела.

Сама юбилярша рассказала в своем интервью ТАСС, что будет отмечать день рождения в очень узком кругу родных и близких людей. Она намеренно выбралась из Москвы, дабы отметить юбилей «так, как сама хочет, и с кем хочет».

После празднования в кругу родных и близких Рената Литвинова планирует все же вернуться в столицу и еще раз отметить день рождения, но уже в кругу своих «московских товарищей». Но при этом актриса отметила, что этот круг тоже будет очень немногочисленным. Кроме всего прочего, Литвинова обмолвилась, что на днях побывает и в Париже.

Наконец, отметить свой праздник Рената Литвинова планирует и на сцене – в «Северном ветре». Сейчас актриса репетирует эту пьесу в МХАТ, и в ближайшее время зрители смогут ее увидеть.