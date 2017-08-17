Репер Джиган признался, что хочет наследника

Репер Джиган имеет репутацию образцового папы в светских кругах, так как он прекрасно справляется со своими отцовскими обязанностями, воспитывая трех дочек. А недавно исполнитель рассказал подписчикам своего микроблога, что хочет наследника.

В жизни многодетного отца не осталось места для дерзких поступков или развлечений, так как он воспитывает трёх девочек. Все своё время он предпочитает проводить в кругу своей семьи. В августе он вместе с женой и тремя дочками отправился отдыхать в Испанию, где арендовал для своей семьи роскошную виллу. Стоит отметить, репер совершенно не боится оставаться наедине с детьми, когда супруга куда-нибудь отлучается, на это способны далеко не многие отцы.

Исполнитель не намерен останавливаться на достигнутом, и намерен стать отцом четверых детей. О том, что он мечтает о рождении наследника, репер рассказал подписчикам своего микроблога в стихотворной форме. Поклонники исполнителя порадовались за счастливого отца, который хочет воспитывать большое количество детей. Скорее всего, его супруга с радостью подарит возлюбленному сына, так как все её предыдущие беременности протекали без происшествий.