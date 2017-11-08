Хабаровского рэп-исполнителя Вячеслава Машнова, выступающего под псевдонимом Гнойный, недавно избили перед концертом. Музыкант с юмором отреагировал на этот инцидент. Поклонники считают, что недоброжелатели артиста атаковали его в связи с вышедшим недавно альбомом.

Рэп-исполнителя Гнойного (настоящее имя – Вячеслав Машнов) вечером 6 ноября избили перед выступлением в клубе «Аврора» в городе Санкт-Петербурге. Но музыкант принял решение все-таки дать запланированный концерт, появившись перед публикой в маске. Как сообщил Гнойный, атаковавшие его люди потребовали от него извинений за его творческую деятельность. Не так давно артист выпустил новый альбом «Солнце мертвых», и якобы именно мрачные песни из этого сборника дали повод его недоброжелателям проявить агрессию.

К произошедшему рэпер отнесся с присущим ему юмором, поменяв свой ник в соцсети «Twitter» на «Избитый Гнойный». Артист добрался до вершины славы относительно недавно, но за короткое время популярности закрепил за собой репутацию скандальной личности. Многим слушателям не по нраву прямолинейный и довольно противоречивый рэпер. Коллеги невзлюбили его за критику в их адрес. Все это, тем не менее, самого Гнойного нисколько не обескураживает. Он, очевидно, доволен шумихой вокруг свой персоны и не перестает пробовать себя в новых амплуа.

Гнойный появляется в эфирах федеральных телеканалов, дает интервью для журналистов, даже выступил в роли судьи в вокальном талант-шоу «Успех». В качестве судьи рэп-исполнитель проявил себя достаточно лояльно. Он позволил участникам пройти в следующий тур, несмотря на то, что видел недостатки в их исполнении.