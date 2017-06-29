Рианна: стало известно имя миллиардера, с которым встречается певица

Имя «таинственного незнакомца», с которым поп-певица Рианна проводит время на самых дорогих курортах мира, наконец, раскрыто. В знаменитость влюбился миллиардер Хасан Джамиль из Саудовской Аравии, у него свой бизнес в автомобильной сфере.

Долгое время певицу Рианну папарацци ловили с симпатичным незнакомцем на самых фешенебельных курортах мира. Парочка купалась в бассейне, целовалась прямо на улице, а журналисты гадали, с кем у Рианны роман. Как потом выяснилось, бизнесмен Хасан Джамиль, новый мужчина Рианны, всегда предпочитал певиц и моделей. Наоми Кэмбелл отписалась от своей подруги Рианны во всех социальных сетях именно из-за Джамиля – у супермодели и миллиардера был роман.

По словам инсайдеров, с Хассаном Джамилем Рианна действительно счастлива, она все время улыбается и сияет — видно, что у нее к бизнесмену серьезные чувства. С рэпером Дрейком все было иначе – пара рассталась тяжело и болезненно, Рианна даже заявляла, что не сможет полюбить снова очень долгое время, но перед миллиардером не устояла.

Расставаться певица научилась и готова посоветовать, как выйти из отношений безболезненно. Один пользователь Сети недавно хвастался, что получил советы от самой Рианны: певица подробно объяснила ему, как скорее забыть девушку. Звезда уверена, что время лечит – сначала былая любовь забудется, потому раны заживут, а потом появится кто-то новый. А если хочется поплакать, то можно плакать, но обязательно нужно вынести верные выводы из несложившихся отношений.