Ричард Клайдерман обещает добавить в свой репертуар произведения армянских композиторов

Ричард Клайдерман планирует 18 марта выступить в Ереване. На мероприятии люди смогут насладиться известными и любимыми произведениями музыканта.

Ричард Клайдерман, который является известными пианистом из Франции, уже прилетел в Ереван и готовится к своему концерту. Данное мероприятие пройдет в комплексе им.Демирчяна. Во время общения с журналистами виртуоз исполнил им свой номер, который считается одним из самых популярных. Его считают визитной карточкой музыканта. Так, журналисты могли насладиться «Балладой для Аделины».

Необходимо отметить, что данный визит является вторым в музыкальной карьере знаменитости. Пару лет назад Клайдерман уже давал свой концерт для жителей Армении. Музыкант признался, что очень рад выступить снова в этой стране, для своих поклонников он приготовил новые работы. Также мужчина заявил, что данный приезд не будет последним, в скором времени он планирует снова вернуться в эту страну с очередным концертом. Он пообещал, что обязательно включит в свой репертуар произведения, написанные армянскими композиторами. По его мнению, это большой пробел в его творчестве.

Напомним, музыкант на сегодняшний день успел записать более 1200 работ, им были выпущены сто дисков, общий тираж которых составил 90млн экземляров.