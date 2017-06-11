Ричард Хаммонд при съемках передачи Grand Tour попал в серьезное ДТП. Это произошло в Швейцарии, когда ведущий разгонялся на прототипе электрокара, собранного для проекта в Хорватии. Автомобиль неожиданно загорелся, а после взорвался. Британец на вертолете был доставлен в больницу, где ему оказали помощь.

Популярный ведущий из Британии Ричард Хаммонд попал в аварию, которая произошла в швейцарском городе. Происшествие было заснято на камеры, так как ДТП произошло при съемкам Grand Tour. Исходя из сценария шоу, ведущий должен был принять участие в автогонке за рулем прототипа электрокара, который специально для передачи был собран в Хорватии.

После фото с поклонниками, Хаммонд сел в машину и стал набирать скорость, но транспортное средство неожиданно вспыхнуло и загорелось. К счастью, британец успел самостоятельно покинуть электрокар до момента взрыва.

Его соведущий, Джереми Кларксон опубликовал пост в соцсети о том, что на его памяти данная авария является самой страшной, и он рад, что с его другом все в порядке. После инцидента, ведущего на вертолете доставили в медицинское учреждение. Что послужило причиной аварии пока неизвестно, сообщается, что расследование продолжается.

Необходимо отметить, что несколько месяцев назад Хаммонд пообещал своей семье, что больше не будет принимать участие в опасных трюках на шоу. У любителя экстрима двое детей. Такую клятву он сделал после очередного дорожного происшествия, произошедшего в Африке. Тогда ведущий во время движения на полной скорости, упал с мотоцикла, получив травму головы. В результате аварии он долгое время был без сознания.