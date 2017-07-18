Как оказалось, пока Рита Дакота ведет подготовку к рождению ребенка, а Доминик Джокер пытается поправить свое здоровье после аварии, злоумышленники бесчестно зарабатывают на их имени. Аферисты продавали роли в якобы будущем клипе исполнителей, о котором ни Рита, ни Доминик не знали.

Недавно стало известно, что злоумышленники стали распространять на просторах социальных сетей информацию о съемках совместного клипа Риты и Доминика. Более того, они предлагали всем желающим сняться в главной роли видеоклипа, заплатив за это 10000 рублей. Также злоумышленники требовали от всех заинтересовавшихся актеров внести залог в размере 700 рублей. Примечательно, что ни Дакота, ни Джокер не знали ничего о съемках несуществующего клипа, так как сейчас Рита занимается подготовкой к рождению первенца, а Доминик восстанавливает здоровье после аварии.

Напомним, что в похожей ситуации оказался и Митя Фомин, когда мошенники от его имени проводили кастинг актеров для съёмок клипа. Исполнитель был очень удивлён когда узнал, что от его имени велся набор актеров, так как на самом деле никакой подготовки к съемкам клипа не проходило.