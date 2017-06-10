Рита Дакота нарушает все «предписания» для будущих мамочек

Певица Рита Дакота рассказала, что ждет появления на свет ребенка, при этом нарушая все предписания для беременных. Звезда красит волосы и ногти, носит открытые наряды, высокие каблуки и не отказывается от физических нагрузок.
Единственное, к чему Дакота подошла с очень большой ответственностью – подбор одежды соответственно сроку беременности: «Тело постоянно меняется, и одеваться надо так, чтобы вести активный образ жизни.», — говорит певица. В понимании Риты, «быть активной» — позволять себе все то, от чего бабушки остерегают молодых беременных. На самом деле можно все: поднимать руки вверх, танцевать, заниматься физическими нагрузками, делать на ногтях гель-лак, летать на самолетах. Из алкоголя Рита Дакота позволяет себе немножко вина, а из «вредных блюд» — карпаччо. Все это разрешил звезде врач. «Успешные роды возможны только если найти своего врача и клинику, в которой действительно понравится.», — так считает певица.
Очень много вопросов на тему ведения беременности и самих родов: где/как/с кем/какой метод/подход мне ближе, на чем остановились и т п🙈 Скажу честно, у нас было всего две идеи: улететь рожать на Бали или остаться рожать тут, а потом улететь на Бали уже с малышом ✈️🌤👪🌴🌸🌊🏄🏼♀️ Беременность выпала на чудесный тёплый период, когда фрукты, свежий воздух, лето, солнце. Это аргумент в пользу "тут" 😊. Но самое важное, конечно, врач. Я нашла своего врача, с которой готова хоть в тундре, хоть в поле, честно 😝Предложений было миллион, но мы сразу влюбились в @aist_i_kapusta и глав врача Татьяну Олеговну, поэтому другие варианты даже рассматривать не захотели, это любовь с первого взгляда. "Твоя" клиника + "твой" врач = залог успешной спокойной беременности. Я в дзене 24/7, и весь процесс только кайф сплошной, ничего больше, вот клянусь. 🚼 Мне прям очень повезло. Всем пузанам своей ленты от всего сердца желаю того же — найти свой "дримтим" , и тогда ну вообще ничего не в тягость, ничего не парит, ничего не страшно и не сложно, а сплошное увлекательное путешествие 🤘
Мнение фолловеров певицы сразу разделились. Одни советчицы заявляют Рите, что современные беременные и их врачи относятся к «интересному положению» чересчур легкомысленно: пить даже не беременным не стоит. Другие защищают Риту: беременная – не значит больная, а врачу виднее, навредит красное вино или нет. Что же касается певицы, то она сразу заявила, что не позволит превратить свой «Инстаграм» в «мамский блог»:
Я, если честно, немного в шоке оттого, как быстро тут появилась в довесок к уже имеющимся и самым ценным чиконашкам моим (которые #инстафэмэли #дакотята #слЫшатели ) ещё и совсем новая аудитория , пришедшая на мою страницу в связи с растущим человеком внутри меня 🙈😂 Я вообще слабо себе представляла, что такая аудитория как отдельный подвид существует (представила, только когда увидела под 80.000 лайков и две с половиной штуки комментов под первым 'беременным постом' 😂), а если и догадывалась, то уж точно не примеряла ее на себя. Но..вы решили иначе. А посему — здравствуйте!👋😂 Начну с начала. Я Рита, пишу песни для топовых артистов нашей страны, саундтреки к фильмам, песни для Евровидения и много всего другого, ещё пишу для себя, поэтому пою некоторые сама (чек аут "Полчеловека" и "Боюсь что да", это первые два мои сингла и лично я влюблена в них поооооо уши). Ещё я музыкальный продюсер самых талантливых детей в стране в Академии у Игоря Крутого @academy_igorkrutoy . Ещё у меня есть малютка-караоке "Барбара Бар" , женский проект по легкому и действенному #похудениюнавсегда @druzhu_s_telom . Я замужем за чудесным человеком, мужчиной, артистом @vs20 , занимаюсь благотворительностью, ооооочень много путешествую и веду максимально активный интереснейший образ жизни. "Мамского блога" в чистом виде из моей страницы точно не выйдет, хотя бы потому что кроме чуда, которое мы всей нашей дружной огромной семьей ждём с замиранием сердца, у меня есть всё вышеперечисленное 👆🏻, всё то важное, что занимает в моей жизни и в моем сердце слишком много пространства, чтобы отказываться от этого в пользу развития только одной сферы жизни, реализации себя лишь как матери и полного исключения других своих проявлений: я-личность/я-профессионал/я-музыкант/я-бизнесвумен. Мне искренне верится в то, что моей энергии и любви хватит на всех/всё, посему "обзоры сосок" обязательно будут (простите, несогласные, и сил вам 💪😂), но лишь где-то между релизами новых песен и анонсами новых проектов. А теперь вы расскажите, пожалуйста, пару слов о себе (я сейчас обращаюсь ко всем: и к тем, кто тут из-за музыки, и к тем, кто из-за картинок, и к тем, кто из-за живота 😂): кто вы, чем горит ваша душа?
Срок беременности у Риты Дакоты – 21 неделя, на этой стадии врачи уже могут узнать пол ребенка. Возможно, будущему мальчику или девочке звезда посвятит свой следующий пост.