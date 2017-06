Рита Дакота нарушает все «предписания» для будущих мамочек

Очень много вопросов на тему ведения беременности и самих родов: где/как/с кем/какой метод/подход мне ближе, на чем остановились и т п🙈 Скажу честно, у нас было всего две идеи: улететь рожать на Бали или остаться рожать тут, а потом улететь на Бали уже с малышом ✈️🌤👪🌴🌸🌊🏄🏼‍♀️ Беременность выпала на чудесный тёплый период, когда фрукты, свежий воздух, лето, солнце. Это аргумент в пользу "тут" 😊. Но самое важное, конечно, врач. Я нашла своего врача, с которой готова хоть в тундре, хоть в поле, честно 😝Предложений было миллион, но мы сразу влюбились в @aist_i_kapusta и глав врача Татьяну Олеговну, поэтому другие варианты даже рассматривать не захотели, это любовь с первого взгляда. "Твоя" клиника + "твой" врач = залог успешной спокойной беременности. Я в дзене 24/7, и весь процесс только кайф сплошной, ничего больше, вот клянусь. 🚼 Мне прям очень повезло. Всем пузанам своей ленты от всего сердца желаю того же — найти свой "дримтим" , и тогда ну вообще ничего не в тягость, ничего не парит, ничего не страшно и не сложно, а сплошное увлекательное путешествие 🤘

A post shared by RITA DAKOTA (@ritadakota) on Jun 8, 2017 at 11:01am PDT