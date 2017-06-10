Рита Дакота нарушает все «предписания» для будущих мамочек

Певица Рита Дакота рассказала, что ждет появления на свет ребенка, при этом нарушая все предписания для беременных. Звезда красит волосы и ногти, носит открытые наряды, высокие каблуки и не отказывается от физических нагрузок.

Единственное, к чему Дакота подошла с очень большой ответственностью – подбор одежды соответственно сроку беременности: «Тело постоянно меняется, и одеваться надо так, чтобы вести активный образ жизни.», — говорит певица. В понимании Риты, «быть активной» — позволять себе все то, от чего бабушки остерегают молодых беременных. На самом деле можно все: поднимать руки вверх, танцевать, заниматься физическими нагрузками, делать на ногтях гель-лак, летать на самолетах. Из алкоголя Рита Дакота позволяет себе немножко вина, а из «вредных блюд» — карпаччо. Все это разрешил звезде врач. «Успешные роды возможны только если найти своего врача и клинику, в которой действительно понравится.», — так считает певица.

Мнение фолловеров певицы сразу разделились. Одни советчицы заявляют Рите, что современные беременные и их врачи относятся к «интересному положению» чересчур легкомысленно: пить даже не беременным не стоит. Другие защищают Риту: беременная – не значит больная, а врачу виднее, навредит красное вино или нет. Что же касается певицы, то она сразу заявила, что не позволит превратить свой «Инстаграм» в «мамский блог»:

Срок беременности у Риты Дакоты – 21 неделя, на этой стадии врачи уже могут узнать пол ребенка. Возможно, будущему мальчику или девочке звезда посвятит свой следующий пост.