Рита Дакота выбрала имя для будущего ребенка

Рита Дакота поделилась с поклонниками подробностями скорого рождения своего ребенка. Как оказалось, она и её муж Влад Соколовский ожидали появления на свет наследника, но накануне стало точно известно, что родится девочка. Исполнительница вместе с супругом уже подобрала имя для долгожданного малыша.



Рита Дакота и её супруг сообщили своим поклонникам радостную новость о том, что уже совсем скоро они станут родителями девочки, которую назовут Мия. Их нисколько не смущает то обстоятельство, что данное имя очень распространено, они не побоялись быть не оригинальными, как многие другие знаменитости.

Несмотря на то, что Рита находится на 37-й неделе беременности, она до недавнего времени не была уверена, какого пола будет ребенок. Счастливые супруги отметили, что уже успели приобрести большинство необходимых детских вещей, но для мальчика. Более того, они уже успели оформить комнату ребенка в голубых оттенках и даже определились с именем будущего наследника. Однако их совершенно не расстроила новость о том, что в их семье появится девочка. Влад отметил, что большинство его друзей воспитывают дочерей. Поклонники артистов поспешили выразить свою радость в комментариях под видеозаписью. “Как чудесно, что девочка! Я до 30 недели Фёдором называла своего ребёнка, а родилась Маша. Поздравляю!”, – пишут в комментариях поклонники пары.

Напомним, Рита Довольно долго скрывала от общественности новость о том, что ждет ребенка, закрывая округлившийся живот с помощью объёмной одежды, когда появлялась на публичных мероприятиях. Но она всё-таки призналась в интересном положении спустя половину срока беременности. Тогда она в качестве модели поучаствовала в фотосессии для одного из глянцевых журналов, где и показала округлившийся живот.