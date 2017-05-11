Роберт Майлз покинул этот мир 9 мая на 48 году жизни, причиной его кончины стала продолжительная болезнь. Эту новость сообщил друг знаменитости Джо Ваннелли. Музыкант стал известен всему миру благодаря хиту «Children».

Во вторник стало известно о кончине известного ди-джея Роберта Майлза. Смерть музыканта наступила по причине продолжительного заболевания, название которого пока не сообщают его родные. Новость о кончине сообщил Джо Ваннелли, который является другом знаменитости.

«Трагическая новость о смерти очень талантливого художника нашего времени. Я буду скучать по дракам, потасовкам, критике и суждениям, но особенно по твоему таланту в поиске звуков и мелодий, не имеющих аналогов», — написал Ваннелли в своем Инстаграм.

Музыкант родился в Швейцарии, его семья эмигрировала из Италии. В самом детстве Майлз полюбил музыку, он научился играть на пианино и других клавишных инструментах. Карьеру начал ди-джеем, работал в итальянских клубах. Свой главный хит «Children», благодаря которому он стал популярен во всем мире, он записал в 1994 году. Эта композиция сразу взлетела на вершины хит-парадов в 12 европейских странах, а также попала в американский ТОП-10. Через пару лет музыкант выпускает альбом «Dreamland», который стал самым популярным в карьере знаменитости. Роберт Майлз признан талантливым музыкантов, который работал в стиле «транс», «чилл-аут», а также «дрим-хаус». В конце 90-х он на собственные денежные средства основал студию звукозаписи и занялся продюсированием.