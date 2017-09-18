Родриго Алвес сделал 50 пластических операций, чтобы стать похожим на куклу Кена

Родриго Алвес: житель Бразилии уже несколько лет подряд ложится под нож пластического хирурга ради того, чтобы стать точной копией куклы Кена. Навязчивая идея стать кукольным клоном была у Родриго с детства. Родители пытались его лечить, но безуспешно. Сейчас бразилец утверждает, что полностью доволен своей новой внешностью.

У друга знаменитой куклы Барби, Кена, в мире людей появился абсолютный двойник, который живет в Бразилии. Родриго Алвес с детства одержим мечтой иметь внешность Кена, а все усилия его родителей избавить его от этой навязчивой идеи ни к чему не привели. Как рассказывал сам Родриго, родители водили его к различным психологам, но те так и не смогли “выбить” из его головы желанный образ куклы Кена.

Первую пластическую операцию Родриго пережил в семнадцать лет, когда хирурги расширили ему грудную клетку. После этого, в течение еще нескольких лет, мужчина сделал еще тридцать восемь операций, шаг за шагом приближающих его к кукольному образу.

В частности, ему вживили новые волосы, причесали, как Кена, ввели филеры в руки, изменили форму и накачали губы. Кубики на животе Родригеса тоже не настоящие, благодаря им он может не заниматься спортом, но при этом выглядит подтянуто и привлекательно.

Самое главное, что Родриго чувствует себя очень комфортно, он признался, что наконец-то обрел покой и любит свое тело, которое обошлось ему, в общей сложности, в 580 000 долларов (более 33 миллионов рублей).