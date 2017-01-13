Роковой роман радиоведущей: Ксения Стриж потеряла ребенка от актера Алексея Зеленова

Стали известны подробности близких отношений Ксении Стриж и Алексея Зеленова. О секрете пары рассказала их знакомая Маргарита Шарапова. Об этом передает одно из российских изданий.

В честь юбилея знаменитой радиоведущей, Андрей Малахов решил посвятить женщине выпуск «Пусть говорят». Стоит отметить, что в первый раз ее голос прозвучал на «Европа плюс» в 90-х. В шоу все гости поздравили знаменитую женщину, а ведущий напомнил о ее творческом пути, хобби. Юбилярша, день рождение которой прошел 4 января, не стареет душой, в этом ей помогает супруг Андрей Сусиков. Мужчина на 17 лет младше своей возлюбленной. О роковом романе звезды радиоэфира рассказала Маргарита Шарапова, которая является кинодраматургом и общей знакомой расставшейся пары.

«В переходе ей стало плохо, открылось кровотечение, в результате которого она потеряла малыша», — рассказала женщина.

Несмотря на то, что радиоведущая была шокирована, что Маргарита открыла эту тайну, но отрицать не стала. У Стриж было достаточно романов, среди ее мужчин были творческие личности. Однако женщине не посчастливилось стать матерью. Она утверждает, что данная роль не для нее и никогда не привлекала.

«Готова была подумать о малыше для возлюбленного, но никто не просил. Для себя рожать не думала», — призналась юбилярша.