Рома Англичанин: композитор и продюсер скончался в Беларуси

Рэп-группа «ЛСП» из Белоруссии официально сообщила, что 30 июля скончался ее участник, композитор и продюсер — Рома Англичанин (Роман Сащенко). На странице в социальной сети уже проявились соболезнования от фанатов рэпера – их любимец ушел из жизни рано и безвременно, ему было всего 29 лет.

Олег Савченко — единственный участник группа «ЛСП» принимает соболезнования в связи с кончиной второго члена коллектива — Ромы Англичанина (Романа Сащенко). Какое-то время в своей рэп-группе «ЛСП» Олег выступал один, но судьба свела его с Романом Сащенко – композитором, продюсером, хорошим музыкантом, и Савченко решил именно с ним петь дуэтом. Причины смерти Ромы Англичанина не разглашаются, а Савченко не хочет верить, что всему виной наркотики, как об этом пишут некоторые СМИ.

Пять лет, которые группа «ЛСП» была дуэтом, стали для Сащенко и Савченко очень плодотворными – они записывали композиции, делали на них клипы. Их сотрудничество началось с песни «Номера», потом появились композиции «Больше денег» и «Коктейль». Белорусы не были мега-популярными на территории РФ, но некоторые песни россияне «заценили». Роман продюсировал группу, в которой сам же пел, и в 2014 году песен набралось уже на целый альбом «Виселица», а в 2015 году дуэт порадовал еще одним альбомом. В этом году группа выпустила альбом «Tragic City».

По данным некоторых СМИ, врачи еще год назад советовали Роману поменять его образ жизни на более спокойный. Но жизнь музыканта не предполагала отдыха и остановок, потому и оборвалась так рано – Роме Англичанину не было даже 30-и лет. Диагноз, который ставили рэперу врачи, не указывается.