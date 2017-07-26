Рома Зверь: исполнитель рассказал, как изменился ради жены

Известный рок-музыкант Рома Зверь рассказал, как в свое время изменился ради жены Марина Королевой – она чуть не ушла от него, не выдерживая разгульного образа жизни мужа. Сейчас у пары все прекрасно в отношениях, а когда-то супруга исполнителя терпела даже то, чего не стоит терпеть – дебоши и запои.

Исполнитель Рома Зверь написал вторую книгу под названием «Солнце за нас». В автобиографии он рассказал историю своей семейной жизни с женой Мариной. По его словам, супруга прощала ему даже то, чего прощать не стоит: музыкант пил, приводил компании пьяных друзей, а на возмущения жены не обращал внимания – ему казалось, что знаменитым людям можно все. Но Марина Королева так не считала и однажды чуть не ушла от Романа, испугавшись его злой разрушительной агрессии.

В сентябре выходит вторая книга "Солнце за нас" Вот и дождались! #эксмо #книга #дождипистолеты #солнцезанас #ромазверь A post shared by Рома Зверь (@romanbilyk) on Jul 11, 2017 at 4:17am PDT

Меняться, по словам Романа, лично для него было очень легко – Марина просто однажды собрала вещи и заявила, что уезжает. Чтобы не потерять любимую женщину, исполнитель изменил образ жизни за одно мгновение. Сейчас у пары все прекрасно: подрастают две дочери, Марина снялась в клипе своего мужа, стала героиней нескольких фотографий персональной фотовыставки Романа.

«Солнце за нас» — книга, в которой Роман Билык рассказывает о своем пути в шоу-бизнес, о покорении столицы и обретении любви. Музыкант вспоминает, как пришлось работать на стройке, ходить к любимой девушке пешком в область, решать на какую песню снимать клип – на малоизвестную «Дожди-пистолеты» или на принятую публикой композицию «Просто такая сильная любовь». Пик известности группы «Звери» пришелся на 2000-е, но группа успешна по сей день и готовит новый альбом «Корабли».