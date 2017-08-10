Роман Абрамович и Дарья Жукова: развод пары прокомментировал Юрий Лоза

Роман Абрамович и Дарья Жукова недавно объявили о том, что собираются расстаться. Музыкант Юрий Лоза заявил, что знает причину подобных расставаний и выразил надежду, что футбольный клуб “Челси” при дележе имущества останется за Абрамовичем.

Российский миллиардер Роман Абрамович и его 3-я жена Дарья Жукова объявили о своем разводе. Известно, что в браке пара прожила десять лет, за это время у них появились двое детей. Российский музыкант Юрий Лоза заявил, что не удивлен происходящему, так как считает, что браки у богатых людей всегда длятся недолго по одной простой причине — интимная близость там всегда стоит на первом месте, а общие интересы на последнем.

Музыкант поинтересовался у журналистов, что теперь будет с футбольным клубом “Челси”, и выразил надежду, что Абрамович после развода все-таки оставит его за собой, так как для Жуковой он будет обузой. Для того, чтобы брак был крепким, Лоза посоветовал всем читать побольше книг и учиться разговаривать друг с другом.

Узнав о том, что все их имущественные споры будут решаться по ранее составленному брачному договору, а детей они по-прежнему собираются воспитывать вместе, Лоза ответил, что не может себе представить такое на практике.

Напомним, что по неподтвержденным данным, пара уже развелась в мае месяце, и Абрамович заплатил Жуковой в качестве компенсации один миллиард евро. Если эта информация подтвердится, то 3-ий развод Абрамовича можно назвать одним из самых дорогих бракоразводных процессов в мире.