Роман Абрамович: как сообщают СМИ, олигарх разводится с женой ради светской львицы Надежды Оболенцевой

Роман Абрамович расстался со своей третьей по счету супругой Дарьей Жуковой, которая родила ему двоих детей. Пресса связывает этот развод со светской львицей Надеждой Оболенцевой, которую не раз видели в компании с олигархом.

Седьмого августа официально стало известно о разводе миллиардера Романа Абрамовича и его третьей супруги Дарьи Жуковой. Абрамович прожил с ней десять лет, и за это время у пары появились двое детей — дочь Лея и сын Аарон-Александр.

По словам бывших супругов, они продолжат вместе участвовать в воспитании своих детей, а также не станут разрывать свои деловые контакты. Известно, что у Романа и Дарьи есть много совместных проектов. После развода Дарье достанется не более десяти процентов от имущества богатого мужа.

В качестве претендентки на роль четвертой жены олигарха средства массовой информации называют Надежду Оболенцеву, которой Абрамович, как утверждают некоторые издания, всерьез увлекся. Журналисты не один раз видели их вместе на разных светских мероприятиях.

О новой пассии миллиардера известно, что ее называют “светской львицей”, она является создательницей интеллектуального клуба под названием “418”, дружит с Светланой Бондарчук и охотно принимает все ухаживания со стороны Абрамовича. Надежда уже дважды побывала замужем, ее мужья занимались бизнесом. Последний раз она прожила три года в браке с бизнесменом Айратом Исхаковым.