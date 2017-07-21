Российские поклонники группы «Linkin Park» запустили хештег «Россия молится за Честера»

Новый хештег появился в Рунете после смерти лидера рок-группы «Linkin Park» — #RussiaPrayForChester. Несмотря на то, что Честер Беннингтон покончил собой, многие россияне считают его достойным заупокойных молитв – ведь музыкант многим помог, он скрашивал их юность своей музыкой и композициями.

Сейчас все таблоиды, как российские, так и зарубежные, в один голос заявляют, что лидер группы «Linkin Park» Честер Беннингтон ушел из жизни добровольно. Фанаты группы не берутся судить его, они запустили в «Твиттере» новый хештег «Россия молится за Честера» и призывают не вешать на него ярлыки, а вспоминать с благодарностью.

Западные СМИ отмечают, что на странный поступок Честера Беннингтона повлияло аналогичное решение музыканта Криса Корнелла, его друга. Корнелл ушел из жизни 18 мая в Детройте, а Беннингтон выбрал днем своей смерти 20 июля, день рождения своего друга. Много лет лидер группы «Linkin Park» боролся с алкоголизмом, наркотиками и детскими воспоминаниями о насилии со стороны взрослого.

Последний клип группы «Linkin Park», выпущенный незадолго до смерти ее солиста, уже набрал почти 6 миллионов просмотров в Сети. Видео «Talking To Myself» собрало в себя концерты музыкального коллектива разных лет, репетиции, жизнь за кулисами, даже личные моменты. После безвременной гибели лидера группы композиция приобрела особый смысл и заиграла по-новому, особенно для поклонников рок-коллектива.