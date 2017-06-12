Роза Сябитова во время эфира «Давай поженимся!» оскорбила свою соведущую, назвав ее тупой. Причиной словесной перепалки с Ларисой Гузеевой стал жених проекта. На протяжении всего выпуска скандал разгорался несколько раз.

Во время недавнего эфира «Давай поженимся!» зрители могли наблюдать скандал, который произошел между свахами проекта. Причиной конфликта стал жених. Так, Роза Сябитова возмутилась на непонимание ее мнения Ларисой Гузеевой, на что ответила агрессией. Обратившись к своей соведущей, она задала ей вопрос: «Ты что тупая?».

Во время спора Гузеева вела себя спокойно и сдержано, что не скажешь про ее коллегу. В этом выпуске перепалка повторилась еще раз. Поклонники шоу назвали поведение Сябитовой хамским, посчитав, что ей необходимо принимать успокаивающие препараты. Некоторые связали ее агрессию с проблемами в агентстве.

Необходимо отметить, что недавно в интернете появилась разоблачающая статья, в которой речь шла о брачной конторе ведущей. Данная новость была растиражирована сотнями российских и зарубежных СМИ. Автором статьи является Наталья Земская, имеющая юридическое образование. Писательница решила воспользоваться услугами свахи, чтобы наладить личную жизнь. По словам Натальи, Сябитова требовала 250000 рублей на поиски жениха. С невестой был составлен договор, как и с другими обратившимися в агентство. Документ составлен таким образом, что гарантии не даются. В итоге, большинство людей, обратившихся в поисках своего счастья к Розе Сябитовой, не приобретают его, а еще и остаются без крупной суммы денежных средств.