После того как отец Жанны Фриске — Владимир Копылов обвинил Русфонд в растрате собранных на лечение его дочери денег на уставные нужды, последовал ответ от благотворительной организации, которая предоставила отчет о потраченных деньгах.

Несколько Дней назад Пресненский суд обязал родителей Жанны вернуть более двадцати миллионов рублей, который те получили на лечение своей дочери. Однако Владимир Копылов был категорически не согласен с таким решением суда. Он заявил, что договор, заключенный между его дочерью и благотворительным фондом является не настоящим, а требуемые с него деньги были потрачены самой благотворительной организацией.

Чтобы поставить точу в долги спорах Русфонд представил на всеобщее обозрение информацию о потраченных деньгах, которые вся страна собирала для артистки. Согласно обнародованной информации в общей сложности на лечение Фриске было собрано боле 68 млн. рублей. Из этой суммы восемь миллионов было потрачено на лечение, тридцать два миллиона было направлено на лечение девяти больным детям. Что касается остальных денег в размере двадцати пяти миллионов рублей, то их Владимир попросил зарезервировать. Однако он смог предоставить отчет только о четырех миллионах.