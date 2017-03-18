С кем празднует свой 30-летний юбилей Дмитрий Тарасов?

Дмитрий Тарасов, популярный российский футболист, сегодня, 18 марта отмечает свое 30-летие. Полузащитник «Локомотива» вновь оказался в центре внимания после того, как его поздравила бывшая супруга – Ольга Бузова.

Телеведущая написала в своем микроблоге едкие слова поздравления Дмитрию, пожелав ему, научиться отличать самое ценное в своей жизни. Тарасов отвечать не стал, да и вовсе никак не прокомментировал свой праздник. Однако поклонники футболиста уверены: Дмитрий точно празднует не в одиночестве.

Впервые о романе Тарасова и молодой модели Анастасии Костенко заговорили еще на фоне первых скандалов в семье «Тарабузиков». Тогда Дмитрий и Настя начали обмениваться лайками и комментариями, что, впрочем, успешно продолжают делать и сейчас.

И хотя они до сих пор официально не подтвердили свои отношения, почти никто уже не сомневаются, что парочка встречается. Наверняка и сегодняшний день Дмитрий проводит в компании своей новой девушки.

Но пока официального подтверждения не поступило, делать выводы рано. А действительно серьезные догадки насчет романа Тарасова и Костенко начались после выпуска «Строим Котельники», когда съемочная команда побывала в гостях у футболиста. В кадре тогда засветилась девушка, лица которой зрители не увидели, но которая по всему напоминает Анастасию. Все сомнения поклонников развеялись.