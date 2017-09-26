Сальвадор Собрал: победитель «Евровидения-2017» попал в больницу с пороком сердца

В этом года на конкурсе «Евровидение» победил португалец Сальвадор Собрал, а сегодня СМИ сообщают, что исполнитель находится в реанимации. Собрал – сердечник, этот недуг не дает ему полноценно жить, певец попал в больницу с пороком сердца. Его готовят к очень непростой и опасной операции по пересадке донорского сердца, врачи наметили вмешательство на сегодняшнюю ночь.

Поклонники португальца Сальвадора Собрала, прославившего страну на конкурсе «Евровидение-2017», волнуются за его здоровье. Исполнитель оказался в реанимации с пороком сердца, и врачи считают, что с операцией медлить нельзя: донорское сердце для Собрала нашлось, хирургическое вмешательство проведут сегодня ночью. Сердце не давало певцу жить насыщенно и полноценно, на нем тяжело сказались нагрузки и стресс, пережитые исполнителем в Киеве. С сердцем здорового человека Сальвадор заживет иначе, но пересадка – сложная операция, в процессе которого может случиться все что угодно, да и донорский орган может повести себя непредсказуемо. Поклонники звезды держат кулачки за своего любимца, молятся и просто желают добра.

Песню, с которой победил Сальвадор Собрал в Киеве, написала его сестра Луиза – самый родной и любимый человек исполнителя. Она и рассчитывала взять простотой и отсутствием изысков, сделав ставку на искренность и открытость брата. Луиза оказалась права: композиция отличалась от того, с чем приехали другие звезды, жюри оценили ее старания по достоинству, а ее брат – милый, и зритель это оценил. Девушка написала песню о сердце, которая выдержит любое испытание, но судьи не нашли в этом подтекста и попытки на них повлиять.