Сальвадор Собрал, победивший на "Евровидении" может умереть из-за проблем со здоровьем

Сальвадор Собрал страдает от порока сердца, но недавно его состояние ухудшилось настолько сильно, что он был вынужден обратится к медикам. Поклонники исполнителя серьезно обеспокоены его состоянием здоровья.

На протяжении нескольких последних дней Сальвадор Собрал находится под пристальным наблюдением врачей. Артист пребывает в госпитале уже почти неделю, а недавно западные издания распространили новость о том, что состояние певца резко ухудшилось. Как пишут некоторые западные издания, сейчас жизнь артиста находится на волоске, так как ему очень срочно требуется пересадка донорского сердца. Сейчас мужчине остается только надеется, что в скором времени удастся найти донора. Пользователи сети не на шутку обеспокоились за жизнь Сальвадора. Они в огромном количестве делают публикации в своих микроблогах, желая Собралу скорейшего выздоровления. “Сальвадор, люди со всего мира молятся за тебя! Мы любим тебя и хотим, чтобы ты был абсолютно здоровым. Оставайся сильным, дорогой!”, “Очень надеюсь на то, что ты скоро поправишься”, – написали в комментариях подписчики микроблога артиста.

"Hello, hello, I don't know why you say goodbye, I say hello!" A post shared by Sal Sobral (@salvadorsobral.music) on Sep 11, 2017 at 4:08am PDT

Напомним, что исполнитель из Португалии сумел опередить остальных участников в Евровидения, которое прошло в этом году. Его выступление стало беспрецедентным за всю историю конкурса, ему удалось заработать 758 очков, что является абсолютным рекордом. Проблемы с сердцем у артиста с самого рождения, из-за чего он не мог принимать участие в музыкальном конкурсе наравне с остальными участниками. Близкие певца обратились к организаторам проведения конкурса, сообщив им о недуге Собрала. Поэтому организаторами было решено дать выступить молодому человеку в самом конце конкурса.