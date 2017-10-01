Знаменитый французский актер Сами Насери, который запомнился российскому зрителю благодаря фильму “Такси”, посетил Крымский полуостров. Туда он прибыл в качестве участника “Форум мира”.

Для того чтобы попасть в Крым французскому актеру пришлось сначала приехать в Москву, а затем отправится туда прямым рейсом на самолете. Актер уже прокомментировал журналистам свой приезд, заявив, что не боится санкций и любит Россию, потому и прилетел. В аэропорте Крыма собралось огромнее количество поклонников актера и журналистов. Он довольно охотно фотографировался с ними и отвечал на вопросы о том, как он добрался до полуострова. Мужчина отметил, что эта поездка получилась очень продолжительной по времени, и тут же пошутил, что на своем такси летает быстрее, чем на самолете. Кроме того у аэропорта Сами поджидали местные таксисты, которые попросили его оставить свой автограф на капотах их машин.

Напомним, “Форум мира” прошел сегодня в Массандровском дворце расположенном неподалёку от города Ялта. Туда съехались различные деятели культуры: артисты, актёры, писатели, общественные деятели и так далее. Все они приехали на полуостров из разных стран Европы и не только. Данный форум поставил перед собой цель объединить разных людей, чтобы создать поддержку для консолидации мирных инициатив. Украинские власти уже отреагировали на приезд Насери в Крым. Они запретили ему въезжать на территорию Украины, так как он теперь является участником легализации российской аннексии полуострова.