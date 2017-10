Саша Черно откровенно рассказала о своей жизни

Из всей сложившейся ситуации, я сделала один вывод- человек, который не любит себя, не транслирует в мир Любовь , не будет любим и остальными. Я снова учусь ценить себя, радоваться приятным изменениям, баловать и радовать женскими штучками. И поверьте , результат становится заметен сразу. Поэтому мой вам совет- верьте в себя, принимайте такими какие вы есть, становитесь чуточку лучше каждый день и желаемое само придет❤️

A post shared by Саша Черно (@sasha_cherno93_official) on Sep 18, 2017 at 3:34am PDT