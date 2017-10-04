Участница скандального шоу «Дом-2» Саша Черно откровенно рассказала о своей жизни, в которой немало черных страниц. Девушка призналась, что ее мама сидела в тюрьме, а ее в это время воспитывали бабушка и дед.



Яркая, эксцентричная, душа компании Саша Черно сейчас счастлива с Иосифом Оганесяном на скандальном проекте «Дом-2», но в прошлом у нее немало черных страниц. Мама Александры сидела в тюрьме за воровство, а ее воспитывали бабушка и дед, только их Саша считает родными людьми, а разыскивать мать у нее нет желания. Какое-то время назад девушка пыталась найти с родительницей общий язык, но у нее не получилось. Примерно два года назад Черно собиралась замуж будучи беременной, но жених Евгений прямо из-под венца сбежал от нее. Беременность Саше пришлось прервать и об аборте она жалеет по сей день. Также Александра какое-то время работала на мошенников, не зная, к кому попала. Обманным путем компания заставляла ее оформлять кредиты, Черно убедила взять деньги в кредит трех подруг. Последовали угрозы, долги, расследования и допросы, Саша осталась должна тем самым трем подругам и сейчас постепенно отдает им деньги.

Себя Саша описывает как девушку, которой «крышу сносит» от любви. Это ее плюс и ее же минус. Первые отношения Александра строила сама – ездила в другой город к человеку, который ни разу не приехал к ней за свой счет, решала все за двоих, отдавала и не получала взамен. Сейчас Александра старается не наделать новых ошибок, а у себя в соцсетях заявляет, что подписчики не имеют права ее судить.