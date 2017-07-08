Саша Project стала жертвой неудачной пластической операции

Популярная певица Саша Project пострадала от пластической хирургии, но «жертва красоты» получила компенсацию и сейчас собирается замуж. Через суд звезда доказала, что плохо сделанная пластика лица не только изуродовала ее, но и ощутимо подорвала здоровье.

«Жертва пластической хирургии» певица Саша Project недавно решила проблему с одной из клиник пластической хирургии, и сейчас устраивает свою личную жизнь. Хирург, который изуродовал певицу на операционном столе, вынужден был заплатить ей 2,2 млн. рублей, так что певицы есть на что сыграть пышную свадьбу в Москве. Саша не называет имя своего жениха – он человек не публичный, к шоу-бизнесу отношения не имеет.

В 2014 году «звезда 2000-х» Саша Project попыталась вернуть себе былую славу и лягал под нож пластического хирурга. Из-за этого ее имя попало в том звезд, которых не украсила, а изуродовала пластическая хирургия. Три года длились тяжбы Саши Project с клиникой, но сейчас ее злоключениям пришел конец. Мама звезды Маргарита очень рада, что здоровью ее ребенка ничего не угрожает.

«В процессе экспертизы выяснилось, что у нее грудные имплантаты могли лопнуть в любую минуту» — рассказала журналистам мать певицы. Не меньше проблем у звезды с подбородком и зубами, так же на выигранные в суде деньги ей придется после свадьбы переделывать нос. Одна радость – жених «не из шоу-бизнеса» по имени Сергей понял все и принял невесту такой, какая она есть, не отвернулся от нее.

Платье, которое выбрала Саша Project, стоит один миллион рублей: у звезды есть деньги на свою небольшую прихоть после победы. Наряд украшен камнями Сваровски, жемчужинами, стеклярисом, их более трех тысяч, фату соткали из органзы. Саша создала образ «легкой и невесомой» невесты. Торжество прошло в одном из отелей Москвы.