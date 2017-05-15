Сати Казанова, бывшая участница группы «Фабрика», а сейчас успешная певица отечественного шоу-бизнеса, призналась в том, что она полностью готова к новым отношениям, она открыта к любви и готова потерять свою свободу. При этом свою жизнь актриса назвала скучной, чем очень удивила поклонников.

Отечественная певица, бывшая солистка группы «Фабрика» Сати Казанова всегда достаточно открыта в общении, но только касательно вопросов, не затрагивающих личную жизнь. Певица еще семь лет назад покинула группу и ушла в сольное плаванье, которое ей не плохо удалось. Сати Казанова всегда достигает поставленных результатов, особенно в музыке.

Что касается ее личных взаимоотношениях, то о них известно очень мало, этот вопрос всегда у Сати Казановой под запретом. Недавно вышел новый клип артистки «Моя правда», по причине чего Сати решила поделиться со своими поклонниками своими личными рассуждениями об отношениях между мужчиной и женщиной. Она отметила, что сейчас все настолько отвыкли от живого общения, что даже при встрече старых друзей, близких, любимых и т.д. люди не наслаждаются общением друг с другом, а просто переключают внимание на телефоны и другие гаджеты.

«Мне скоро 35. Признаюсь: в моей жизни было много разочарований, предательств, как с моей стороны, так и со стороны мужчин… Но тут нет «правых» и «виноватых»: ситуации мы притягиваем ПО ПОДОБИЮ. Но я искала и ищу одного- ЛЮБВИ!», — написала артистка.

Стало удивлением, что Сати Казанова назвала свою жизнь скучной, организованной, такой, в которой нет места спонтанности и неожиданности. Артистка отметила, что сейчас она уже полностью готова отпустить свою свободу, открыть сердце для новых серозных отношений, в том числе и для создания семьи.