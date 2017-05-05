Сергей Амбиндер и Наталья Гусева тайно зарегистрировали свои отношения несколько лет назад. На данный момент, актриса находится в декретном отпуске по уходу из их общей дочерью Софией. Это второй брак Гусевой, ее первым мужем был Денис Мурашкевич, с которым она рассталась в 2001 году.

Героиня любимого всеми советскими зрителями фильма “Гостья из будущего” Наталья Гусева тайно сочеталась браком с сыном главы благотворительного фонда “Русфонд” Сергеем Амбиндером, который младшее ее на три года. Для поклонников Натальи это известие стало большой новостью, так как актриса не замечена ни в каких соцсетях, не дает интервью журналистам и предпочитает не афишировать свою личную жизнь.

Сергей Амбиндер — второй муж Гусевой. В 1993 году она вышла замуж за Дениса Мурашкевича, параллельно занимаясь научной работой. От этого брака актриса имеет дочь Алесю. В 2001 году пара развелась. Новость о втором замужестве Гусевой пришла от администратора ее фан-группы, он также сообщил, что Наталья сейчас находится в декретном отпуске по случаю рождения ребенка от Амбиндера — дочери Софии. Также стало известно, что несмотря на скрытную жизнь, Наталья проводила все эти годы довольно активно.

Пара Амбиндер-Гусева по-прежнему старается не привлекать к себе внимания СМИ. Они не ходят на светские вечеринки, не участвуют в телепрограммах и не дают интервью.