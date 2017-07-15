Сергей Бездушный скончался от тяжкого заболевания, о котором предпочитал не разглашать. Новость о его смерти сообщил сын. Российские СМИ считаю, что актеров, снявшихся в многосерийной киноленте «Глухарь», преследуют несчастья.

Несколько дней назад появилась новость о смерти Сергея Бездушного, снимавшийся в популярном российском телесериале «Глухарь». Об этом сообщил его сын. Так, наследник Филипп опубликовал печальное известие на странице актера в Фейсбук. Он добавил, что отец на протяжении нескольких лет пытался побороть серьезное заболевание.

Российские СМИ отмечают, что актеры, снимавшиеся в «Глухаре» имеют несчастливые судьбы. В прошлом году на Арсения Постнова, сыгравшего Витю Курочкина, было совершено нападение в столицы РФ.

В одно время с этим событием Романа Хейдзе госпитализируют в больницу. Это происходит во время празднования его дня рождения. Скорую помощь для актера вызвали соседи, так как Хейдзе был в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно.

Беда произошла и с Павлом Остроуховым, которому досталась роль бомжа по прозвищу «Многодетный». На российского артиста произошло нападение, после чего он был доставлен в больницу с травмой головы.

Пару лет назад скончался Вадим Проданов. Смерть наступила в одной из московских клиник. Сообщается, что 51-летний актер боролся с тяжким недугом. А немного ранее также умер Вячеслав Титов, он был задушен в собственной квартире.