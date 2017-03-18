Сергей Безруков планирует начать карьеру певца

Сергей Безруков начнет музыкальную карьеру. Об этом рассказал сам российский артист во время участия в шоу «ОК на связи!».

Сергей Безруков был приглашен на программу «ОК на связи!», которая будет показана на телеканале «Москва-24» 18 марта. Кто не успеет попасть на данный эфир, могут посмотреть его повтор, который должен выйти днем позже в 18:30. На шоу вели беседу на тему искусства, а также о качествах, которые на сегодняшний день присутствуют в отечественном кинематографе. По мнению Безрукова, важной проблемой является сложность проката авторских кинолент. Он пожаловался на непутевые сериалы, которые продвигают на федеральных телеканалах, жадность кинотеатров. Помимо этого он признался, что не планирует участвовать в съемках продолжения «Бригады».

Актер в скором времени займется музыкальной карьерой, он намерен исполнять свои песни: «Готовы пару авторских песен, их писал мой автор. Думаю, через время вы услышите их. Многие призываю меня начать петь на сцене. Пора уже попробовать что-то новое. Сейчас буду исполнять свои песни, а не перепевать чужие».

Ранее актер перепел Высоцкого, исполнял песни, словами которых были стихи Есенина. Но сейчас речь идет об исполнении композиций, написанные лично для него.