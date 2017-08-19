Сергей Безруков угодил в черный список сайта «Миротворец»

Российский актер Сергей Безруков оказался в черном списке сайта «Миротворец», даже не зная об этом. Артист не понимает, почему он стал неугодным Киеву, но, вероятно, из-за посещения форума для молодежи «Таврида» в Крыму. Даже гостей мероприятий в Крыму Киев считает врагами, нарушителями границ и пропагандистами.

Интернет-ресурс «Миротворец» составляет «черные списки» не только из деятелей ДНР, ЛНР и пророссийских журналистов, но и звезд эстрады, которые приезжают петь и развлекать жителей полуострова. Актер Сергей Безруков не ожидал, что попадет на сайт с врагами киевской власти только потому, что посещал Крым. Артист действительно там был в качестве приглашенного гостя на юношеском форуме «Таврида», но в персоны нон грата попал по факту, не будучи даже поставленным в известность.

Сергей Безруков отметил, что не знает ни про какой сайт «Миротворец», он отказался комментировать ситуацию и не стал даже тратить на нее свое время. Всего 14 российских артистов попали в раздел «Чистилище» сайта «Миротворец», но большинство оставили данный факт без внимания. «Угрозу национальной безопасности» создают так же Иван Охлобыстин, Олег Газманов, Иосиф Кобзон и даже Жерар Депардье.

Вменяют артистам, посещающим Крым без разрешения Украины, «пропаганду» или «незаконную концертную деятельность на территории аннексированного Крыма». Также могут присовокупить «нарушение государственных границ Украины». Украина уверена: если российский артист приезжает работать или выступать в Крым – он разделяет точку зрения Кремля и считает, что крымчане сами выбрали свою судьбу.