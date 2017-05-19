Сергей Бондарчук, являющийся сыном известной династии Бондарчуков, вместе со своей женой Татой Мамиашвили отпраздновали в одном из самых дорогих ресторанов Москвы пятилетие своего брака. Торжество удалось на славу, гости были довольны, а виновники торжества счастливы.

Сын известного в России режиссера и актера Федора Бондарчука, Сергей Бондарчук, женат на Тате Мамиашвили. Пара вместе не один год, и недавно они отметили первый серьезный юбилей своей супружеской жизни – 5 лет. В народе такую свадьбу принято называть деревянной и дарить молодоженам сувениры и подарки из дерева. Молодые люди решили отпраздновать такую дату не наедине, а вместе со своими близкими и друзьями. Торжество проходило в одном из ресторанов Москвы, расположенного в центре города.

С празднования круглой даты в Инстаграме была опубликована фотография, на которой самый близкий круг друзей вместе с Сергеем и Татой отмечают праздник и находятся в хорошем расположении духа. Сама Тата Мамиашвили была одета в красивое платье с глубоким декольте, как нельзя лучше подчеркивающее достоинства девушки. Девушка была на вечере великолепна и счастлива, что не удалось скрыть от глаз гостей.

Деревянная свадьба @tatamamik +@seregabondar = ❤️ A post shared by VR (@a030aa) on May 17, 2017 at 2:29pm PDT

После появившихся в Инстаграме фотографий пользователи стали поздравлять пару с таким знаменательным событием. Все отметили, что Сергей Бондарчук и Тата гармоничная пара, которая проживет еще ни один год вместе. Поклонники пары желали им счастья, здоровья, долгих лет совместной жизни.

Сама пара официально зарегистрировала свои отношения в мае 2012 года в Кутузовском загсе. Их свадьба была одним из самых обсуждаемых в прессе мероприятий. Молодожены не стали ограничивать круг приглашенных только родными, а закатили торжество в концертном зале «Барвиха Luxury Village». На свадебном вечере были замечены Игорь Крутой со своей семьей, Иосиф Кобзон, Павел Буре и другие.