Сергей Лазарев дал откровенное интервью, в котором рассказал о своем ребенке и о том, как изменилась его жизнь после смерти отца и брата. По словам российского артиста, все испытания заставили его ценить жизнь. Откровения прозвучали на программе «Однажды».

На днях Сергей Лазарев откровенно рассказал о своей личной жизни Сергею Майорову. Певец признался, что очень любит своего наследника, не понимает как мог без него раньше жить. Он добавил, что как только малыш появился на свет, он его оберегает, не желая, чтобы в жизнь Никиты кто-то вмешивался. Необходимо отметить, что в блоге российского артиста нет ни одного снимка его сына, на котором видно лицо, лишь фото, сделанные со спины. Помимо этого, знаменитость никогда не появляется с ним на концертах, светских мероприятиях.

«Все, что вы видите по телевизору и в социальных сетях лишь 10% от моей жизни», — говорит певец на программе «Однажды».

На программе Майорова также была затронута болезненная для артиста тема. Недавно у знаменитости произошло двойное горе. Так, в семье Лазарева в прошлом году скончался отец, а годом ранее не стало брата исполнителя. По словам артиста, после смерти брата они с отцом стали общаться, но через короткий промежуток времени не стало и его. Причиной его кончины стала язва, с которой он побоялся обращаться к специалистам.

После всех испытаний Лазарев стал ценить жизнь и старается больше времени проводить со своими родными, чтобы не потерять ни одной драгоценной минуты.