Сергей Лазарев, известный российский поп певец, уже пару лет является молодым отцом прекрасного сына Никиты. До сих пор Сергею удавалось скрывать своего сына от общественности. Но недавно Филип Киркоров заявил, что ему удалось познакомиться с сыном Сергея Лазарева.

Сергей Лазарев популярный певец, который известен во многих уголках мира, старается скрывать от общественности свою личную жизнь. Он легко делиться с журналистами вопросами, касающимся творчества, но не открывается перед прессой в вопросах своей личной жизни. Не так давно стало известно, что у Сергея есть сын, которому уже исполнилось три года и его зовут Никита. До сих пор в прессе не удавалось заснять лицо мальчика, поскольку Сергей тщательно скрывает его от посторонних глаз. Лазарев такую позицию отмечает тем, что он хочет обеспечить ребенка полноценным детством, которое не будет зависеть от камер журналистов.

С Днем Защиты детей! Дети — наша радость, наше будущее, наше главное счастье…❤️ #Деньзащитыдетей #папасын❤️ #мимими A post shared by Sergey Lazarev (@lazarevsergey) on Jun 1, 2017 at 2:47am PDT

Периодически в Инстаграме Сергея можно встретить его фото с сыном, но снимок всегда сделан с такого ракурса, что лицо малыша никогда не видно. Раньше Сергей старался скрывать своего сына Никиту и от звездных коллег, но в последнее время это правило стало не таким строгим. Так Филипп Киркоров заявил о том, что ему удалось познакомиться с сыном Сергея Лазарева. По словам артиста, сын звезды очень похож на своего отца. Никита очень красив, и, по словам Киркорова, он давно не видел такого милого мальчика как Никита.

Филипп также отметил, что он восхищен Сергеем Лазаревым как отцом. Он не думал, что может быть такой заботливый папа, лучше даже чем Максим Галкин. Лазарев постоянно с Никитой, носиться с ним везде, заменяя таким образом мать. Пока неизвестно, кто мать малыша и является ли она на данный момент возлюбленной Сергея. Вопрос остается открытым.