Известный певец Сергей Лазарев, в передаче Сергея Майорова «Однажды», рассказал много очень личных вещей – почему скрывает сына Никиту от общественности, как переживал смерть отца и брата. Певец уверен, что публика не должна знать о своих кумирах практически ничего, а негатив соцсетей не будет задевать его ребенка.

Маленького Никиту, которому уже три года, певец воспитывает без мамы, он кому угодно докажет, что его мальчик нормальный и полноценный и без маминого внимания. С Никиты и бабушкиной любви достаточно – артисту с малышом помогает его мама. Ради сына Сергей оберегает свое личное пространство, которое поклонников его таланта не должно касаться.

Нормальный артист, по мнению Сергея Лазарева, выставит на публику и выложит в социальные сети только 10% своей жизни, «верхушку айсберга», а 90% из горя, потерь, боли и переживаний никому не интересны. Зрителю нужны кумиры, которые всегда «на высоте», всегда веселы и позитивны. Похоронив брата, на следующий день Сергей играл комедию, спектакль с абсурдным сюжетом о смерти брата и с гробом на сцене.

С Днем Защиты детей! Дети — наша радость, наше будущее, наше главное счастье…❤️ #Деньзащитыдетей #папасын❤️ #мимими A post shared by Sergey Lazarev (@lazarevsergey) on Jun 1, 2017 at 2:47am PDT

Не раз Сергей публиковал посты, где просил уважать его личную жизнь и покой его маленького сына Никиты. Хватит с него того, что жизнь любого публичного человека его фанаты рассматривают «под микроскопом». Даже для родственников Сергея Лазарева его публичность – большое испытание, а маленькому человечку слава отца может испортить жизнь.