Сергей Лазарев — известный российский певец, относится к тем представителям шоу-бизнеса, которые тщательно скрывают свою личную жизнь. Но недавно певец принял участие в одной передаче, где открыто рассказал о своей жизни: о смерти отца и брата, о сыне и любимой женщине.

Известный российский певец Сергей Лазарев всегда славился тем, что активно делился с поклонниками результатами своего творчества. Сергей всегда был открыт для поклонников, как говорят: «не словил звездности». Но что касательно личной жизни, то эта тема всегда была закрыта, как для журналистов, так и для его поклонников. Сергей Лазарев тщательно оберегает своих близких от телекамер, старается скрыть их от желтой прессы. Но недавно в интернете появилась информация о том, что уже несколько лет Сергей Лазарев является счастливым отцом замечательно сына, которого зовут Никита. Кто мама ребенка и как выглядит сам ребенок, никто не знал. И только спустя некоторое время в социальной сети певца стали появляться снимки счастливого отца с ребенком, правда, личико малыша всегда было спрятано.

Накануне Сергей Лазарев принял участие в одной известной передаче «Однажды…», ведущим которой является Сергей Майоров. В эфир интервью выйдет на этих выходных, но уже сейчас появился небольшой ролик с данной телепрограммы. Как стало известно, Сергей открыто рассказал не только о своей карьере, но и о личном, в том числе о сыне.

Сами съемки передачи проходили в Берлине, во время прогулки артиста и ведущего по улицам города. Ведущему певец рассказал не только о преимуществах своей профессии, но и о недостатках. Он сказал, что зритель всегда видит только результат работы, только 10%, а все остальное остается за экраном. Сергей также поделился ужасным моментом из своей жизни: уже на следующий день после похорон брата, ему пришлось играть на сцене в комедийном спектакле, где артисты по сюжету хоронили брата.

Каким получилось интервью и что еще рассказал о себе Сергей, можно будет увидеть уже на этих выходных.