Сергей Семенов все-таки не вышел на свободу. Обидчик популярной студентки из Ульяновска, Дианы Шурыгиной, продолжает отбывать свое наказание.

Напомним, что на днях в интернет-изданиях появилась неподтвержденная информация о том, что Сергей якобы преждевременно вышел на свободу. После этого вокруг данных сообщений возник большой ажиотаж. Правда, достоверных подтверждений и опровержений так и не появилось. Однако по состоянию на текущий момент, можно сказать почти со 100-процентной уверенностью, что Семенов продолжает отбывать срок. Ни один официальный источник так и не подтвердил его освобождение. А сам Сергей также не делал никаких заявлений.

Сергей Семенов совершил преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетней Дианы Шурыгиной еще в 2016 году. Диана сообщила об этом в полицию, после чего началась проверка. По словам самой Дианы, она никого не «сажала», а просто сообщила о преступлении. Выслушивая упреки о том, что Семенов якобы сел, будучи невиновным, девушка отмечает, что не понимает, как человек может быть невиновным, если его вина была доказана в ходе следствия, проверок, экспертиз, очных ставок и решений суда.

Известность история изнасилования Дианы Шурыгиной получила после того, как семьи парня и девушки пришла на передачу к Андрею Малахову. Сторона Семенова рассказала, что родители Шурыгиной требовала от парня денежной компенсации. Взамен Шурыгины не стали бы заявлять в полицию.